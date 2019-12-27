В Сочи пройдет карнавальный забег по Имеретинской набережной
В городе-курорте 31 декабря около 10:00 состоится праздничный забег. Более 200 любителей спорта смогут посоревноваться в выносливости на Имеретинской набережной.
Начнется мероприятие с детской дистанции. Преодолеть ее смогут участники до шести лет включительно. В 10:05 дадут старт символическому забегу в карнавальных костюмах. Обладатель самого оригинального новогоднего образа получит подарок.
- В 10:15 юные спортсмены выйдут на дистанцию в 1000 метров, а после легкоатлетам дадут старт на три, пять и 10 километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Пробежать 31 декабря сможет каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти в карнавальном костюме.
ИСТОЧНИК KP.RU