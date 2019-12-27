В Сочи пройдет карнавальный забег по Имеретинской набережной

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-27T11:18:12+03:00

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В городе-курорте 31 декабря около 10:00 состоится праздничный забег. Более 200 любителей спорта смогут посоревноваться в выносливости на Имеретинской набережной.

Начнется мероприятие с детской дистанции. Преодолеть ее смогут участники до шести лет включительно. В 10:05 дадут старт символическому забегу в карнавальных костюмах. Обладатель самого оригинального новогоднего образа получит подарок.

- В 10:15 юные спортсмены выйдут на дистанцию в 1000 метров, а после легкоатлетам дадут старт на три, пять и 10 километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Пробежать 31 декабря сможет каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти в карнавальном костюме.

ИСТОЧНИК KP.RU