На Кубани в новогодние праздники пройдет более девяти тысяч мероприятий
На Кубани прошло совещание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством вице-губернатора Анатолия Вороновского.
Как сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю Евгений Поддубный, с 28 декабря 2019 года силы и средства главного управления перейдут в режим повышенной готовности.
- Всего в крае в новогодние праздники пройдет более девяти тысяч мероприятий. Следить за безопасностью на них будут свыше 8,7 тысяч сотрудников РСЧС края и почти 2,6 тысячи единиц техники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В январе 2020 года состоится свыше четырех тысяч развлекательных программ. Разработаны паспорта готовности госучреждений культуры к проведению новогодней кампании. Все объекты оснащены первичными средствами пожаротушения, оборудованы автоматической сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
ИСТОЧНИК KP.RU