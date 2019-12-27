СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-27T11:35:38+03:00

На Кубани в новогодние праздники пройдет более девяти тысяч мероприятий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На Кубани прошло совещание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством вице-губернатора Анатолия Вороновского.

Как сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю Евгений Поддубный, с 28 декабря 2019 года силы и средства главного управления перейдут в режим повышенной готовности.

- Всего в крае в новогодние праздники пройдет более девяти тысяч мероприятий. Следить за безопасностью на них будут свыше 8,7 тысяч сотрудников РСЧС края и почти 2,6 тысячи единиц техники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В январе 2020 года состоится свыше четырех тысяч развлекательных программ. Разработаны паспорта готовности госучреждений культуры к проведению новогодней кампании. Все объекты оснащены первичными средствами пожаротушения, оборудованы автоматической сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU