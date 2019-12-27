На Кубани легковушка столкнулась с большегрузом

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-27T11:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

26 декабря в 13:10 на автодороге «село Шаумян – хутор Терзиян произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Форд» на закруглении дороги выехал на «встречку», где столкнулся с «КамАЗом».

- В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его 25-летний пассажир. Их с травмами госпитализированы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах края за прошедшие сутки сотрудниками ДПС зафиксировано 18 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 6 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли и 4 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU