На Кубани легковушка столкнулась с большегрузом
26 декабря в 13:10 на автодороге «село Шаумян – хутор Терзиян произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Форд» на закруглении дороги выехал на «встречку», где столкнулся с «КамАЗом».
- В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его 25-летний пассажир. Их с травмами госпитализированы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах края за прошедшие сутки сотрудниками ДПС зафиксировано 18 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 6 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли и 4 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU