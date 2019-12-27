В Анапе мужчина убил двух человек из охотничьего ружья из-за громкой музыки
В Анапе 54-летний мужчина органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, совершенное общеопасным способом).
По версии следствия, 3 февраля в 16:37 местный житель находился у себя дома. Между ним и его соседями – отцом и сыном, произошел конфликт. Обвиняемому не нравилось, что они громко слушали музыку.
Злоумышленник взял у себя в жилище гладкоствольное самозарядное охотничье ружье, из которого выстрелил через калитку в 60-летнего соседа. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. После он выстрелил в 30-летнего сына мужчины. Его также не удалось спасти.
- Вину обвиняемый не признал. Расследование уголовного дела проведено СКР по Краснодарскому краю. Мужчине грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU