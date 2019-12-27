В Краснодаре долгострой на улице Домбайской введен в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-27T12:07:10+03:00

Изменить размер текста: A A

К возведению дома в Краснодаре на улице Домбайской компания приступила еще в 2014 году, однако сроки сдачи неоднократно переносились. Дольщики обратились за помощью в администрацию края.

В конце 2017 года ситуацию на объекте под личный контроль взял губернатор Вениамин Кондратьев. В прошлом году нашли инвестора. Компания произвела оценку работ и возобновила строительство. В ближайшее время 318 собственников квартир смогут получить долгожданные ключи.

- В этом году в эксплуатацию было сдано 43 долгостроя. В следующем году завершат еще более ста домов. Строительство проблемных зданий находится на постоянном контроле главы региона Вениамина Кондратьева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU