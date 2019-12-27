Рэп-исполнитель написал песню о расчлененной историком кубанской девушке

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-27T12:35:50+03:00

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В Интернете появилась песня, посвященная убийству 24-летней Анастасии Ещенко. Автором трека «Дело нескольких минут» стал исполнитель с псевдонимом «МЦ Лучник».

Исполнитель записал свою работу в рамках 17-го независимого баттла. Песня называется «Дело нескольких минут». Именно такая тема была дана на третий раунд конкурса. Первую часть «МЦ Лучник» посвятил резонансному убийству, а вторую – своей сопернице по состязанию.

- Песня длится более пяти минут. В первой части автор ведет рассказ от лица историка, обвиняемого в убийстве. В треке нередко встречается ненормативная лексика, - сообщает «СочиСтрим».

Сейчас идет судейство третьего раунда, и пока неизвестно, пройдет ли «МЦ Лучник» с этим треком в четвертый раунд.

Напомним, о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября. Девушку Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года. Девушку похоронили в родной станице Старовеличковской.

ИСТОЧНИК KP.RU