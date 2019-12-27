2019-12-27T12:45:18+03:00
Происшествия

В Армавире директор кооператива обманул 98 граждан

Он похитил у них более 93 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Армавире директор кооператива обманул 98 гражданВ Армавире директор кооператива обманул 98 гражданФото: Архив "КП"
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В Армавире суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 170.1 УК РФ, ч.1 ст.170.1 УК РФ, ч.1 ст.201 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ.

В 2016 году подсудимый решил стать председателем Совета потребительского кооператива «Легион». Для этого он предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документы, содержащие заведомо ложные данные.

На основании этих бумаг мужчина получил право действовать без ведома членов кооператива. Он провел реорганизацию общества. С января 2016 по январь 2017 года, подсудимый, обещая членам кооператива высокую прибыль от вложений, привлекал их деньги в качестве вкладов. На самом деле механизм выплаты дохода предполагался лишь за счет денег вновь привлеченных лиц.

Злоумышленник похитил более 93 миллионов рублей у 98 граждан. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал. Он проведет 4 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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