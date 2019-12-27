Новый год в своей квартире встретят новоселы ЖК «Спортивный парк» от строительной компании «АСК»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-27T13:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

27 декабря 2019 года строительная компания «АСК» (входит в состав Группы компаний «АВА») торжественно вручила ключи новоселам 3-го литера ЖК «Спортивный парк». 160 семей смогут отметить двойной праздник - новоселье и Новый, 2020, год. По сложившейся традиции, для новоселов был организован праздничный прием с музыкой, угощениями и, конечно, памятными фотографиями.

Фото: строительная компания «АСК»

Сданный дом введен в эксплуатацию согласно установленным проектной декларацией срокам с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых к строительству жилых объектов, является продолжением комплексного развития территории в п. Новознаменский Карасунского округа Краснодара. Всего проект ЖК «Спортивный парк» предусматривает 13 жилых домов, из которых четыре уже введено в эксплуатацию.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 7 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. За 2019 год введено в эксплуатацию более 100 000 кв. м жилой недвижимости, почти 500 000 кв. м находится в стадии активной реализации.