СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-27T13:11:06+03:00

Из Сочи в Дубай запустят два дополнительных рейса Фото: Архив "КП"

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Из Международного аэропорта Сочи авиакомпания AZUR air выполнит два дополнительных чартерных рейса в Дубай. Это будет в предновогодний период и праздничные дни - 29 декабря 2019 года и 5 января 2020 года.

- 29 декабря вылет из Сочи запланирован на 12:15, прилетит самолет в Дубай в 17:05. 5 января 2020 года рейс из города-курорта отправится в 15:55, прибытие – в 20:45. Время в пути составит около 3 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Перелеты будут осуществляться на авиалайнере Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Напомним, в Международном аэропорту Сочи открыли маршрут на Ереван. Самолет будет летать 3 раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU