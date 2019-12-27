В Краснодаре разработали «умные» тележки, которые уменьшат очереди в магазинах

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-27T14:04:37+03:00

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Госкорпорация Ростех сообщила о разработке комплексной платформы «Умный магазин».

Платформу «Умный магазин» разработал Краснодарский приборный завод «Каскад» холдинга «Росэлектроника», входящий в Ростех. С помощью этой системы товары, которые выбирает клиент супермаркета, автоматически регистрируются.

Технология RFID предполагает использование меток радиочастотной идентификации, которые наносят на товары. Полки и тележки в магазине оборудуют антеннами и RFID-ридерами. Касса считывает данные о покупках с «умной» тележки и может сканировать штрих-коды товаров. Чек сформируется автоматически, клиент не должен сканировать товары на кассе. На выходе из магазина за покупки останется только заплатить.

Также технология принимает наличную и безналичную оплату, может выдавать бумажный и электронный чек.

Ростех отмечает, что 15% времени в супермаркетах люди проводят в очереди, оплачивая товары на кассе. Новая платформа поможет исправить эту ситуацию и уменьшить потраченное время. Магазины в режиме реального времени будут отслеживать количество проданных товаров, сообщается на сайте холдинга «Росэлектроника».

Краснодарский приборный завод «Каскад» основан в 1973 году. Сейчас на нем работают более 1 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU