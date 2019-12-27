Госдолг Кубани впервые за шесть лет опустился ниже 100 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-27T15:16:01+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о снижении госдолга региона до шестилетнего минимума. Известно, что по данным на 1 декабря 2019 года его объем составил 99,66 млрд рублей.

Это меньше 100 млрд рублей. Этого показателя не удавалось достигать с 2013 года, - заявил "КП" - Кубань" Вениамин Кондратьев. - Происходит это благодаря снижению кредитной нагрузки региона.

По словам главы Кубани, ситуация изменилась кардинально. Потому что еще четыре года назад госдолг практически был равен годовому бюджету Краснодарского края. - Бюджет составлял 148 млрд рублей, а задолженность — 145 млрд рублей. То есть нагрузка была 99 процентов, - сообщил Вениамин Кондратьев. - Сейчас эта цифра составляет 43 процента. По словам губернатора Кубани, благодаря досрочному погашению и оптимизации сроков привлечения новых заимствований только в этом году власти региона сэкономили на обслуживании госдолга 1,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU