В Туапсе под суд за кражу служебного катера во время наводнения пойдет высокопоставленный полицейский

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-27T16:04:07+03:00

Тот самый катер "Стриж", который пытались присвоить полицейские. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Его обвиняют в сговоре с подчиненным

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К краже служебного катера во время наводнения в Туапсинском районе причастен начальник отдела внутренних дел Виталий Шевченко. Следователи обвиняют его в присвоении по предварительному сговору.

- По версии следствия, высокопоставленный полицейский вместе со своим подчиненным - начальником тыла Туапсинского ОВД - договорились похитить служебный катер «Стриж-4» в октябре прошлого года во время затяжных ливней. Второй участник схемы являлся материально ответственным лицом за это судно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому края.

Позже начальник отдела туапсинской полиции издал приказ о проведении служебной проверки по факту порчи имущества, замаскировав кражу под происшествие. Таким образом ущерб имуществу ГУВД составил 1 миллион рублей.

Начальник отдела МВД по Туапсинскому району полковник Виталий Шевченко. Фото: mycdn.me

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, готовятся документы на увольнение начальника ОМВД России по Туапсинскому району по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU