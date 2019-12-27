В Туапсе под суд за кражу служебного катера во время наводнения пойдет высокопоставленный полицейский
К краже служебного катера во время наводнения в Туапсинском районе причастен начальник отдела внутренних дел Виталий Шевченко. Следователи обвиняют его в присвоении по предварительному сговору.
- По версии следствия, высокопоставленный полицейский вместе со своим подчиненным - начальником тыла Туапсинского ОВД - договорились похитить служебный катер «Стриж-4» в октябре прошлого года во время затяжных ливней. Второй участник схемы являлся материально ответственным лицом за это судно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому края.
Позже начальник отдела туапсинской полиции издал приказ о проведении служебной проверки по факту порчи имущества, замаскировав кражу под происшествие. Таким образом ущерб имуществу ГУВД составил 1 миллион рублей.
Начальник отдела МВД по Туапсинскому району полковник Виталий Шевченко. Фото: mycdn.me
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, готовятся документы на увольнение начальника ОМВД России по Туапсинскому району по отрицательным мотивам.
ИСТОЧНИК KP.RU