В Новороссийске и Геленджике ввели график подачи воды

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-27T15:51:28+03:00

Как долго продлятся неудобства не уточняется Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Последствия двух крупных аварий жители городов ощущают до сих пор

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Специалисты устранили вторую крупную аварию на Троицком групповом водопроводе в Крымском районе. С вечера 22 декабря без воды оставались около 160 тысяч человек, в том числе Кабардинка, Новороссийск и Геленджик.

Сейчас водопровод постепенно выводят на штатный режим работы, из-за чего жители до сих пор ощущают перебои с водоснабжением.

- К сожалению, в результате двух подряд аварий на сетях «Кубаньводкомплекса» в Крымском районе произошел большой разбор воды. В результате - на верхних этажах многоквартирных домов возникают проблемы с подачей воды, - сообщают в администрации Новороссийска.

Сейчас уровень подачи воды вдвое меньше обычного, идет наполнение резервуаров. Из-за этого в городах ввели график.

В Новороссийске воду подадут утром с 6 до 9 и вечером с 18:00 до 21:00 часов, с понижением давление в сети в остальное время. В Геленджике – с 6 до 8 часов утром и с 18 до 20 часов вечером.

- Причиной обеих аварий стал коррозийный износ трубопровода из-за превышения срока службы эксплуатации. Стальной водовод эксплуатируется уже более 30 лет, за это время трубы выработали свой установленный ресурс, - пояснили в ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

ИСТОЧНИК KP.RU