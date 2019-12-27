Один из крупнейших банков России открыл свой пятый офис в Краснодаре

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-27T16:33:03+03:00

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В новом офисе посетителей ожидают комфортные условия и высокие стандарты обслуживания. На территории офиса обустроена удобная фронт-линия, зона кассы и кабинет Премиального обслуживания. Банк готов предложить клиентам традиционный спектр банковских продуктов и услуг: вклады, потребительские и ипотечные кредиты, осуществление денежных переводов, валютно-обменные операции и многое другое. Во входной зоне 24/7 размещены банкоматы и терминал для совершения самостоятельных банковских операций: получения и внесения денежных средств, оплату мобильной связи и услуг ЖКХ. Удобное место расположения, привлекательные условия по продуктовой линейке и внимательный персонал сделают посещение офиса Газпромбанка максимально приятным.

«Мы разработали новые стандарты оформления офисов. Эргономичность, простота, функциональность и зонирование – вот на это был сделан упор. Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют действительно важную часть качественного клиентского сервиса. Однако, самое главное, на мой взгляд, это профессионализм наших сотрудников и конкурентные преимущества наших продуктов.», - прокомментировал управляющий Южного филиала Газпромбанка Сергей Селютин.