2019-12-27T16:42:20+03:00
Общество

Жительница Сочи обвинила участкового в том, что ее бьет муж

Полицейское руководство проводит проверку
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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На собственного супруга женщина заявление писать не сталаНа собственного супруга женщина заявление писать не стала
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Жительница Сочи пожаловалась на участкового и сотрудника дежурной части руководству городского УВД. Женщина сообщила, что из-за полицейских ее повторно избил муж.

Жертва домашнего насилия вызывала сотрудников правоохранительных органов, чтобы они утихомирили буйного супруга. Но после ее заявления, муж избил женщину еще раз.

По мнению потерпевшей, участковый и диспетчер дежурной части умышленно исказили данные, что привело мужа в ярость. Женщина считает, что полицейские не защитили ее от насилия, а создали для этого беспрепятственные условия, и требует привлечь участкового к ответственности. Желает ли заявительница наказать мужа – не уточняется.

- Руководством проводится проверка по заявлению местной жительницы, - подтвердил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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