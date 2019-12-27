2019-12-27T16:46:19+03:00
Происшествия

Мужчина пожаловался в полицию на избиение в СИЗО Краснодара

Он написал заявление
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Инцидент произошел в краснодарском СИЗО №1 в ночь с 15 на 16 декабря. Мужчина сообщил в полицию об избиении сотрудниками изолятора временного содержания.

- Мужчина находится под стражей и просит провести судебно-медицинское освидетельствование по факту побоев, якобы нанесенных сотрудниками СИЗО, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Официальных комментариев пока нет.

Напомним, по делу о краже служебного катера во время наводнения в Туапсинском районе появился новый подозреваемый. В преступлении в сговоре со своим подчиненным обвиняют начальника Туапсинского РОВД Виталия Шевченко. По версии следствия, именно он дал указания подчиненному спрятать катер в гараж и подстроить его утрату в ноябре прошлого года. Ущерб имуществу ГУВД составил 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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