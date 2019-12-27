В Кущевском районе мужчина ударил полицейского головой

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-27T16:58:43+03:00

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Инцидент произошел в служебном помещении отдельной роты патрульно-постовой службы кущевской полиции. Сюда днем доставили 35-летнего Николая С., который хулиганил в общественном месте.

Мужчина вел себя агрессивно и был явно не доволен тем, что его доставили в отделение.

- В какой-то момент он, понимая, что перед ним находится сотрудник в форме, сделал резкое движение и ударил головой полицейского в лицо, чем обеспечил ужесточение наказания, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Удар был настолько сильным, что после инцидента лейтенанту полиции пришлось обратиться к врачу, где ему оказали медпомощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Если мужчину признают виновным, то ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до пяти лет. Не исключено, что его могут отправить и в колонию. А все потому, что проблемы с законом у хулигана давно. Арестовывали его уже дважды. Один раз за пьяный дебош, а второй – за неповиновение требованию сотрудника полиции.

Более того, как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина представал перед судом за неуплату алиментов. За два года своему ребенку он задолжал 255 тысяч рублей, при этом устраиваться на работу он не спешил. В итоге служитель Фемиды приговорил его к пяти месяцам исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU