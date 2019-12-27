2019-12-27T17:26:11+03:00
Происшествия

В Динском районе собаки покусали школьников

Детей увезли в ЦРБ
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Жизни и здоровью малолетних в настоящий момент ничего не угрожает.Жизни и здоровью малолетних в настоящий момент ничего не угрожает.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ночью с 26 на 27 декабря было зафиксировано два укуса собак. В 21:53 вечера в Динскую ЦРБ из станицы Старовеличковской с серьезным ранением предплечья доставили 6-летнюю девочку, которую покусал домашний питомец.

Второе ЧП за ночь случилось в селе Первореченском. Только здесь 15-летний парень пострадал от укуса уже бродячей собаки. Приехавшие в первом часу на вызов медики увезли подростка в больницу.

Обоим детям врачи оказали помощь, им назначено амбулаторное лечение. Изданию «РВС» в Динской ЦРБ сообщили, что жизни и здоровью малолетних в настоящий момент ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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