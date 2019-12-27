2019-12-27T18:12:30+03:00
Общество

Сельскому депутату, убившему жену и тещу, дали 17 лет тюрьмы

57-летнего Сергея Никитина суд отправил в колонию строгого режима
Ева МУР@kp_kuban
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Мужчину в поселке знали многие. Фото: vk.com/podslushanonkbМужчину в поселке знали многие. Фото: vk.com/podslushanonkb
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Семейная драма развернулась в маленьком поселке Восход Новокубанского района Краснодарского края. В одном из частных домов нашли два истерзанных тела. У 55-летней женщины - многочисленные ножевые ранения, ее 81-летняя мать получила сильнейший удар по голове. В кругу подозреваемых почти сразу же оказался муж и зять покойных - 56-летний Сергей Никитин. Тем более, что он исчез в тот же день.

В суде установили, что утром 9 декабря 2018 года Никитин крепко набрался. И начал ругаться с женой. Когда аргументы кончились, он ударил жену по голове кулаком. Но этого ему показалось мало. Он догнал убегающую женщину и ударил ее ножом.

- Ударов было не меньше пяти, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Свидетелем убийства жены стала её мать, которая, увидев Никитина, закричала. А зять, вытолкнув ее из коридора в комнату, взял стеклянную бутылку и нанес теще четыре удара по голове. Смерть пожилой женщины наступила мгновенно.

Мужчину в поселке знали многие. Он - местный политик. В 2014 году его избрали депутатом Совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района третьего созыва. Сам же Сергей работает на местном заводе управляющим.

Суд приговорил Никитина к 17 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Сельскому депутату, убившему жену и тещу, дали 17 лет тюрьмы
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