В Динском районе Кубани открыли детсад на 200 мест
В станице Новотитаровской Динского района Кубани открыли детский сад на 200 мест. В нем одновременно работают 10 групп, в которые ходят малыши и из станицы Новоротитаровской и Южно-Кубанской.
- Детский сад построен в рамках реализации нацпроекта «Демография». На его возведение ушло 190 млн рублей, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодарского края. – Новое дошкольное учреждение на 25% сократит районную очередь.
В новом детсаду - просторные игровые, медблок, столовая, музыкальные залы и спортзал. На улице – высажены деревья и есть теневые навесы.
Кстати, в 2019 году на Кубани построено 17 детсадов и пристроек к ним.
А в Краснодаре в конце года на улице Домбайской ввели в эксплуатацию долгострой. Долгожданные ключи в этом доме получат 318 человек. Этот объект еще в 2017 году под личный контроль взял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU