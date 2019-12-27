2019-12-27T19:41:31+03:00
Общество

В Динском районе Кубани открыли детсад на 200 мест

На его возведение ушло 190 млн рублей
Варвара ДЫМ
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В Динском районе Кубани открыли детсад на 200 мест. Фото: администрация Краснодарского краяВ Динском районе Кубани открыли детсад на 200 мест. Фото: администрация Краснодарского края
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В станице Новотитаровской Динского района Кубани открыли детский сад на 200 мест. В нем одновременно работают 10 групп, в которые ходят малыши и из станицы Новоротитаровской и Южно-Кубанской.

- Детский сад построен в рамках реализации нацпроекта «Демография». На его возведение ушло 190 млн рублей, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодарского края. – Новое дошкольное учреждение на 25% сократит районную очередь.

В новом детсаду - просторные игровые, медблок, столовая, музыкальные залы и спортзал. На улице – высажены деревья и есть теневые навесы.

Кстати, в 2019 году на Кубани построено 17 детсадов и пристроек к ним.

А в Краснодаре в конце года на улице Домбайской ввели в эксплуатацию долгострой. Долгожданные ключи в этом доме получат 318 человек. Этот объект еще в 2017 году под личный контроль взял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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