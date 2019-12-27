2019-12-27T22:12:08+03:00
Общество

С начала года многодетным семьям Кубани предоставлено более 860 земельных участков

А на инфраструктуру выделено более 220 млн рублей
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Многодетным семьям в Краснодарском крае предоставляют земельные участки. К некоторым из территорий подведены газ, вода и электричество. А чтобы обеспечить инженерной инфраструктурой как можно больше участков, в этом году из краевого бюджета на эти цели выделили более 220 млн рублей.

- Обеспечение участками для жилищного строительства – одно из общественно значимых направлений социальной политики региона, - пояснил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. – Так с начала года в регионе предоставлено более 860 земельных участков многодетным семьям. А 270 семей приобрели арендованные участки в собственность бесплатно. Активно в работу включились в Анапе, а также Крымском, Славянском, Белореченском, Динском, Северском районах.

Всего же за последние восемь лет многодетным семьям было предоставлено свыше 16 тыс участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года многодетным семьям Кубани предоставлено более 860 земельных участков
В Краснодаре построят два батутных центра
В Динском районе Кубани открыли детсад на 200 мест
Сельскому депутату, убившему жену и тещу, дали 17 лет тюрьмы
В Динском районе собаки покусали школьников
В Кущевском районе мужчина ударил полицейского головой
Мужчина пожаловался в полицию на избиение в СИЗО Краснодара
Жительница Сочи обвинила участкового в том, что ее бьет муж
Один из крупнейших банков России открыл свой пятый офис в Краснодаре
В Новороссийске и Геленджике ввели график подачи воды
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay
Геленджикским врачам вручили сертификаты на получение квартир
В Туапсе под суд за кражу служебного катера во время наводнения пойдет высокопоставленный полицейский
Госдолг Кубани впервые за шесть лет опустился ниже 100 млрд рублей
В Краснодаре разработали «умные» тележки, которые уменьшат очереди в магазинах
Из Сочи в Дубай запустят два дополнительных рейса
Новый год в своей квартире встретят новоселы ЖК «Спортивный парк» от строительной компании «АСК»
ВТБ Лизинг передал Делимобилю 1000 автомобилей
В Армавире директор кооператива обманул 98 граждан
Рэп-исполнитель написал песню о расчлененной историком кубанской девушке
В Краснодаре долгострой на улице Домбайской введен в эксплуатацию
В Анапе мужчина убил двух человек из охотничьего ружья из-за громкой музыки
На Кубани легковушка столкнулась с большегрузом