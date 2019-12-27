С начала года многодетным семьям Кубани предоставлено более 860 земельных участков

СЕГОДНЯ 22:12 2019-12-27T22:12:08+03:00

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Многодетным семьям в Краснодарском крае предоставляют земельные участки. К некоторым из территорий подведены газ, вода и электричество. А чтобы обеспечить инженерной инфраструктурой как можно больше участков, в этом году из краевого бюджета на эти цели выделили более 220 млн рублей.

- Обеспечение участками для жилищного строительства – одно из общественно значимых направлений социальной политики региона, - пояснил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. – Так с начала года в регионе предоставлено более 860 земельных участков многодетным семьям. А 270 семей приобрели арендованные участки в собственность бесплатно. Активно в работу включились в Анапе, а также Крымском, Славянском, Белореченском, Динском, Северском районах.

Всего же за последние восемь лет многодетным семьям было предоставлено свыше 16 тыс участков.

ИСТОЧНИК KP.RU