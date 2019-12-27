В Краснодарском крае открылось пять новых библиотек и филиалов

27 Дек. 23:11 2019-12-27T23:11:39+03:00

В следующем году на развитие культуры выделят в два раза больше средств

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В этом году открылись три библиотеки в Краснодаре, Анапе и Новороссийске, а в Крымске и Кропоткине появились филиалы краевой специальной библиотеки им. А.П.Чехова для слепых и слабовидящих людей.

- В этом году на ремонт и укрепление материально-технической базы 92 муниципальных учреждений направлено 398,2 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Стоит отметить, что одно из важных финансирований – выделение 1,9 млрд рублей на реконструкцию краснодарского цирка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2019 году отремонтировали девять Домов культуры, оснастили музыкальными инструментами две школы искусств и модернизировали семь кинозалов. Так, в Брюховецком районе не только капитально отремонтировали ДК, но и открыли новую парковую зону. А в поселке Псебай в Доме культуры сделали ремонт внутренних помещений, обновили систему отопления, заменили окона и двери, купили мебель и оборудование, установили пожарную сигнализацию.

В 2020 году на развитие культуры планируется увеличить финансирование больше, чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU