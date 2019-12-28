К Новому году в Сочи установили свыше 40 крупных праздничных арт-объектов

СЕГОДНЯ 08:10 2019-12-28T08:10:47+03:00

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Сочи полностью готов встретить новый год. Город весь сияет разноцветными огнями. А световые элементы украшают улицы курорта. Также здесь в разных районах можно увидеть множество праздничных арт-объектов.

- В Красной Поляне находится объёмная декорация в форме подарка, а на Эстонской расположена композиция с тремя белыми медведями. В разных концах Адлерского района установлено четыре световые композиции «Северное сияние». На въезде в Олимпийский парк установлены большие светящиеся коньки, а на въездной группе в город Сочи со стороны Магри – объёмная декорация в форме оленей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году впервые за несколько лет новогоднюю ночь отпразднуют на главной площади курорта. Организаторы подготовили масштабную праздничную программу.

Также новогодние праздники пройдут и в других районах Сочи. По традиции, горнолыжные курорты также организуют в новогоднюю ночь бесплатную программу с приглашенными звездами российского шоу-бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU