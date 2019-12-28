В Сочи закрыли частный детский сад

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-28T09:23:31+03:00

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В прокуратуру обратились местные жители с просьбой провести проверку в одном из детских садов Хостинского района.

- Детский сад оформлен на индивидуального предпринимателя. Специалисты выявили, что дошкольное учреждение работает с нарушениями требований противопожарного законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

После проверки через суд детский сад закрыли. Учреждение не будет работать до устранения нарушений. Сейчас арендуемые помещения освобождены. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мальчик из детского дома благодаря кубанскому Следкому получил российское гражданство. А еще он вместе с другими воспитанниками посетил стадион «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU