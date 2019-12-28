В Туапсе осудили приезжую, которая на пляже убила свою подругу

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-28T11:15:31+03:00

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Ночью 29 августа 2017 года девушки отдыхали на пляже в поселке Новомихайловском. Подруги начали спорить и повздорили. Конфликт перерос в драку. 21-летняя девушка стала бить по голове 19-летнюю. После трех ударов пострадавшая перестала подавать признаки жизни. Отдыхающая скончалась до приезда скорой.

В отношении Поповой возбудили уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Но в судебном заседании подсудимая не признала свою вину.

- Обвинению удалось доказать суду вину подсудимой в совершении умышленного убийства. Судом Поповой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сельскому депутату, убившему жену и тещу, дали 17 лет тюрьмы. 57-летнего Сергея Никитина суд отправил в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU