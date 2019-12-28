На Кубани из незаконной реализации изъяли около 2 тысяч единиц пиротехники

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-28T17:16:57+03:00

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Новый год уже близко. Пиротехникой торгуют на каждом углу. Но часто при проверке выясняется, что на товар у продавцов нет соответствующих документов. И изделия могут быть небезопасны.

- Во взаимодействии с другими контрольно-надзорными ведомствами организовано проводятся профилактических мероприятий. Правоохранители пресекают факты незаконной продажи и распространения пиротехнических изделий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За месяц проведено более 280 проверок мест хранения пиротехнических изделий, из незаконной реализации изъято около 2 тысяч единиц пиротехники.

Также полицейские в предновогодние праздники проводят рейды по снижению объемов незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции на территории Кубани. Так, за два месяца изъято более 100 тысяч литров контрафактной и фальсифицированной продукции.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на сохранение лесов Кубани в 2019 году выделили более 102 млн рублей. Особую важность для нас имеет проведение работ по лесоустройству.

В новогодние праздники сотрудники полиции проводят рейды по выявлению незаконной порубки и продажи деревьев хвойных пород. За текущий месяц правоохранители провели свыше 120 проверок в сфере лесопромышленного комплекса. И выявили более сотни фактов нарушения лесного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU