2019-12-28T15:31:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре погиб молодой парень, выпав из окна многоэтажки

Трагедия случилась на улице Казбекской
Галина КОПЫЛОВА
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По данному факту проводится проверкаПо данному факту проводится проверка
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Несчастный случай в кубанской столице произошел вечером 27 декабря. Из окна 15-этажного многоквартирного дома выпал молодой человек. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

По факту случившегося проводится проверка.

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень. Пожар произошел в доме, расположенном на улице Абрикосовой в поселке Знаменском краевой столицы. Компания из четырех молодых людей отдыхала в доме. Рано утром один из них обнаружил возгорание. 19-летний молодой человек самостоятельно выбраться из жилища не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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