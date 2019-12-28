На плато Лагонаки открыли новый маршрут для катания на собачьих упряжках

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-28T18:12:00+03:00

На новогодние праздники на курорте ожидается приток туристов

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Кавказский государственный биосферный заповедник открыл новый зимний маршрут на плато Лагонаки. Экскурсионный эколого-туристический маршрут получил название «Хаски в Лагонаках».

- Раньше на собачьих упряжках катались по одному маршруту, теперь можно проехать по двум маршрутам на выбор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в комитете Республики Адыгея по туризму и курортам.

Снег в этом сезоне задерживается. Но каюры уже тестируют маршрут.

Стоит отметить, что ежегодно в рождественские и новогодние праздники Адыгею посещает не менее 100 тысяч гостей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, до горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи можно доехать бесплатно. Новая услуга на курорте появилась с целью разгрузить дороги от машин.

ИСТОЧНИК KP.RU