На плато Лагонаки открыли новый маршрут для катания на собачьих упряжках
Кавказский государственный биосферный заповедник открыл новый зимний маршрут на плато Лагонаки. Экскурсионный эколого-туристический маршрут получил название «Хаски в Лагонаках».
- Раньше на собачьих упряжках катались по одному маршруту, теперь можно проехать по двум маршрутам на выбор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в комитете Республики Адыгея по туризму и курортам.
Снег в этом сезоне задерживается. Но каюры уже тестируют маршрут.
Стоит отметить, что ежегодно в рождественские и новогодние праздники Адыгею посещает не менее 100 тысяч гостей.
Ранее «Комсомолка» сообщала, до горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи можно доехать бесплатно. Новая услуга на курорте появилась с целью разгрузить дороги от машин.
ИСТОЧНИК KP.RU