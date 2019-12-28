В Тимашевске сгорел дом, мать-одиночка просит о помощи
Пожар произошел 27 декабря в городе Тимашевске на улице Северной. Хозяйка с детьми успели покинуть дом. Но спасти имущество не удалось – постройка сгорела дотла.
- В 01:15 на место приехали спасатели. Площадь возгорания составила 100 квадратных метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: instagram.com/tipich_timashevsk
У пострадавшей семьи никого из родных не осталось. Им временно предложили пожить у себя соседи. Так как огонь ничего не пощадил, семья просит помощи. У женщины две дочери – 9 лет и 1 годик. Дети остались без вещей.
Знакомые погорельцев обратились за помощью в соцсетях.
- Сегодня ночью сгорел дом. Мать с двумя детьми осталась под открытым небом. Нужна любая помощь, - написали местные жители.
Точный адрес сгоревшего дома: Тимашевск, Северная, 99. Подробности о том, какая помощь сейчас необходима семье, можно узнать по номеру: 89298307224, Марина.
ИСТОЧНИК KP.RU