В Тимашевске сгорел дом, мать-одиночка просит о помощи

СЕГОДНЯ 21:06 2019-12-28T21:13:01+03:00

Женщина с двумя детьми осталась без крыши над головой

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Пожар произошел 27 декабря в городе Тимашевске на улице Северной. Хозяйка с детьми успели покинуть дом. Но спасти имущество не удалось – постройка сгорела дотла.

- В 01:15 на место приехали спасатели. Площадь возгорания составила 100 квадратных метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: instagram.com/tipich_timashevsk

У пострадавшей семьи никого из родных не осталось. Им временно предложили пожить у себя соседи. Так как огонь ничего не пощадил, семья просит помощи. У женщины две дочери – 9 лет и 1 годик. Дети остались без вещей.

Знакомые погорельцев обратились за помощью в соцсетях.

- Сегодня ночью сгорел дом. Мать с двумя детьми осталась под открытым небом. Нужна любая помощь, - написали местные жители.

Точный адрес сгоревшего дома: Тимашевск, Северная, 99. Подробности о том, какая помощь сейчас необходима семье, можно узнать по номеру: 89298307224, Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU