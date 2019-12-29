2019-12-29T09:20:07+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад

К поискам подключились волонтеры
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Владимир Давтян. Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_krajВладимир Давтян. Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
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В Краснодаре пропал 53-летний Владимир Дживанович Давтян. Мужчина вышел из дома 17 декабря, но так и не вернулся. На связь с родными он не выходит, потому семья Владимира забила тревогу.

Поисковой отряд «Лиза Алерт» в Краснодарском крае подключился к поискам. Сейчас волонтеры рассылают объявления о пропаже мужчины. В ориентировке указывается, что мужчина худощавого телосложения, у него короткие черные волосы, карие глаза, его рост - 170 сантиметров.

В день пропажи на нем была зеленая (цвет хаки) куртка, синий свитер, голубые джинсы, черные кроссовки. С собой: черная сумка.

Ранее сообщалось, что в Геленджике спустя полтора года нашли пропавшего в Краснодаре студента. 8 июля 2018 года первокурсник последний раз вышел на связь с мамой. Пропажа парня стала для семьи полной неожиданностью. С молодым человеком пытались связаться снова и снова, но его телефон был выключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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