Масштабная реконструкция закончена: в Туапсе открыли аллею и новый сквер

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-29T17:50:30+03:00

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В Туапсе завершилась масштабная реконструкция двух достопримечательностей города. К Новому году открыли преображенную центральную аллею и новый сквер на морской набережной.

- На аллее по улице Галины Петровой полностью заменили тротуарную плитку, бордюры, светильники, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации муниципалитета. - Кроме того, здесь установили новые скамейки и урны.

А еще рабочие высадили вдоль аллеи вечнозеленые кустарники, изменили дизайн клумб. Границы обеих частей улицы украсили керамогранитными шарами.

Новый сквер на набережной появился практически с нуля. Там сняли старый асфальт, разбили пешеходные дорожки, которые выложили плиткой.

- Кроме того, теперь обустроена территория около мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, - добавляют власти района.

В новом сквере также высадили различные цветы, а еще кипарисы, магнолии, акации, юкки, пальмы, можжевельники - всего около 60 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU