Масштабная реконструкция закончена: в Туапсе открыли аллею и новый сквер
В Туапсе завершилась масштабная реконструкция двух достопримечательностей города. К Новому году открыли преображенную центральную аллею и новый сквер на морской набережной.
- На аллее по улице Галины Петровой полностью заменили тротуарную плитку, бордюры, светильники, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации муниципалитета. - Кроме того, здесь установили новые скамейки и урны.
А еще рабочие высадили вдоль аллеи вечнозеленые кустарники, изменили дизайн клумб. Границы обеих частей улицы украсили керамогранитными шарами.
Новый сквер на набережной появился практически с нуля. Там сняли старый асфальт, разбили пешеходные дорожки, которые выложили плиткой.
- Кроме того, теперь обустроена территория около мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, - добавляют власти района.
В новом сквере также высадили различные цветы, а еще кипарисы, магнолии, акации, юкки, пальмы, можжевельники - всего около 60 деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU