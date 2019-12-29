2019-12-29T08:33:24+03:00
Происшествия

В Темрюке парень вынес из храма бокс с пожертвованиями

Сейчас его ищет полиция [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: temruk-hram.ruФото: temruk-hram.ru
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Инцидент произошел в храме Александра Невского на улице Таманской в Темрюке. Там неизвестный молодой человек вынес бокс с пожертвованиями.

Позже стало известно, что злоумышленник попал в объектив камер видеонабобдения, установленных внутри помещения. На записях видно, как парень зашел в храм и провел там несколько минут. Удостоверившись, что остался один, он схватил коробку с деньгами от прихожан и поспешил к выходу.

О том, какую сумму похитил молодой человек, не сообщается. Однако сейчас злоумышленника ищет полиция.

Вынес из храма бокс для пожертвований в Темрюке Видео: instagram.com/temruk__info.

- По факту кражи проводится проверка, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в соцсетях обсуждался подобный случай. В приюте Краснодара школьницы украли бокс с пожертвованиями для животных. Тогда девушек осудили за такое поведение.

- Мы хотели бы привести сюда школьниц, чтобы они своими глазами увидели на что идут собранные пожертвования, - говорила тогда сотрудница приюта. - Если бы они знали, то никогда бы не сделали снова ничего подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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