В Темрюке парень вынес из храма бокс с пожертвованиями
Инцидент произошел в храме Александра Невского на улице Таманской в Темрюке. Там неизвестный молодой человек вынес бокс с пожертвованиями.
Позже стало известно, что злоумышленник попал в объектив камер видеонабобдения, установленных внутри помещения. На записях видно, как парень зашел в храм и провел там несколько минут. Удостоверившись, что остался один, он схватил коробку с деньгами от прихожан и поспешил к выходу.
О том, какую сумму похитил молодой человек, не сообщается. Однако сейчас злоумышленника ищет полиция.
Вынес из храма бокс для пожертвований в Темрюке Видео: instagram.com/temruk__info.
- По факту кражи проводится проверка, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в соцсетях обсуждался подобный случай. В приюте Краснодара школьницы украли бокс с пожертвованиями для животных. Тогда девушек осудили за такое поведение.
- Мы хотели бы привести сюда школьниц, чтобы они своими глазами увидели на что идут собранные пожертвования, - говорила тогда сотрудница приюта. - Если бы они знали, то никогда бы не сделали снова ничего подобного.
ИСТОЧНИК KP.RU
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