В Геленджике впервые прошло новогоднее карнавальное шествие
Жители города-курорта, несмотря на теплую погоду, ждут Новый год. В преддверии праздника по набережной Геленджика устроили карнавальное шествие. Прошло оно, кстати, впервые.
В колонне находилось около тысячи артистов и местных жителей.
- Предваряли шествие байкеры, на одном из мотоциклов сидели Дед Мороз со Снегурочкой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.
Ну а сразу за мотоциклистами по сфальту двигались ...необычные сани, в которых ехали несколько сказочных персонажей.
- Также в шествии прошли коллективы предприятий, делегации сельских округов, несколько оркестров, барабанщицы, хореографические и вокальные коллективы, - добавляют в администрации региона.
Карнавальную колонну было слышно издалека - движение сопровождалось пением и танцами. Ну а уже на Центральной площади их встречали жители и гости курорта.
Планируется, что теперь зимний карнавал станет новой доброй традицией Геленджика.
ИСТОЧНИК KP.RU