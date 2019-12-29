В Геленджике впервые прошло новогоднее карнавальное шествие

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-29T10:24:31+03:00

В колонне прошли около тысячи артистов

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Жители города-курорта, несмотря на теплую погоду, ждут Новый год. В преддверии праздника по набережной Геленджика устроили карнавальное шествие. Прошло оно, кстати, впервые.

В колонне находилось около тысячи артистов и местных жителей.

- Предваряли шествие байкеры, на одном из мотоциклов сидели Дед Мороз со Снегурочкой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Ну а сразу за мотоциклистами по сфальту двигались ...необычные сани, в которых ехали несколько сказочных персонажей.

- Также в шествии прошли коллективы предприятий, делегации сельских округов, несколько оркестров, барабанщицы, хореографические и вокальные коллективы, - добавляют в администрации региона.

Карнавальную колонну было слышно издалека - движение сопровождалось пением и танцами. Ну а уже на Центральной площади их встречали жители и гости курорта.

Планируется, что теперь зимний карнавал станет новой доброй традицией Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU