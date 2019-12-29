«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Зелена Гуры»
«Локомотив-Кубань» в Польше обыграл клуб «Зелена-Гура», одержав третью победу кряду.
Первые два отрезка встречи команды провели практически одинаково, однако потом гости переломили ход игры и смогли оторваться от соперника — 22:30. За 30 секунд до завершения матча счет сравнялся, но все же «Локо» удалось вырвать победу.
- Это был тяжелый матч...«Зелена Гура» играла агрессивно и пыталась вывести нас из равновесия, - рассказывает защитник «Локомотив-Кубань» Мантас Калниетис. - Слава Богу, что мы показали характер и только благодаря своим волевым качествам выиграли эту игру.
Встреча завершилась со счетом 83:85. Таким образом, в турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает третье место.
- Мы хорошо подготовились к этому матчу и я рад, что мы стали играть организованно, - добавляет главный тренер «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин.
Следующий матч пройдет дома. «Локомотив-Кубань» сыграет против БК «Нижний Новгород», начало встречи в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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