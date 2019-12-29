2019-12-29T12:34:05+03:00
Происшествия

В Адыгее осудят бывших участковых за вымогательство

А на их начальника возбудили уголовное дело
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Экс-полицейским грозит тюремный срок.Экс-полицейским грозит тюремный срок.
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Бывшие участковые, работающие в ОМВД по Майкопскому району, предстанут перед судом. Их обвиняют в «Покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения». У одного из них также еще одна статья - «Незаконное приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия».

По версии следствия, в 2018 – 2019 годах бывшие сотрудники полиции, «используя свои погоны», пытались вымогать деньги у предпринимателя, который занимается переработкой древесины. Они потребовали 80 тысяч рублей якобы за увод от административной ответственности.

- При этом получили от него часть денежных средств в размере 60 тысяч рублей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре республики. - Кроме того, указанные лица вопреки закону, через доверенное лицо оказывали преференции организации, которая занималась деревопереработкой, незаконно участвовали в управлении компании и даже получили прибыль - 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Майкопский районный суд. Бывшим правоохранителям грозит тюремный срок. для рассмотрения по существу.

- Руководитель виновных лиц и начальник кадрового подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности, - добавляют в прокуратуре Адыгеи. - А в отношении бывшего начальника районного отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сейчас идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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