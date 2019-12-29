В Сочи открылся краевой оперативный штаб
В городе-курорте появился краевой оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Василий Швец. В состав также вошли представители региональных и краевых властей.
Во время новогодних праздников они будут координировать действия курортов и служб, отвечающих за их инфраструктуру.
- Планируется, что Сочи примет на новогодние праздники около 350 тысяч гостей, - говорят «КП» - Кубань» в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. - По предварительной информации, загрузка отелей уже составляет 100%.
Кстати, на время новогодних каникул все службы города перешли на особый режим работы. усилили дежурство служб ГО и ЧС, правопорядка, коммунального хозяйства, общественного транспорта, скорых.
- Работа оперативного штаба продлится до 8 января, - добавляют в администрации региона.
Напомним, в горах Красной Поляны откроются дополнительные трассы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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