В Сочи открылся краевой оперативный штаб

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-29T13:42:32+03:00

Работать он будет до 8 января

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В городе-курорте появился краевой оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Василий Швец. В состав также вошли представители региональных и краевых властей.

Во время новогодних праздников они будут координировать действия курортов и служб, отвечающих за их инфраструктуру.

- Планируется, что Сочи примет на новогодние праздники около 350 тысяч гостей, - говорят «КП» - Кубань» в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. - По предварительной информации, загрузка отелей уже составляет 100%.

Кстати, на время новогодних каникул все службы города перешли на особый режим работы. усилили дежурство служб ГО и ЧС, правопорядка, коммунального хозяйства, общественного транспорта, скорых.

- Работа оперативного штаба продлится до 8 января, - добавляют в администрации региона.

Напомним, в горах Красной Поляны откроются дополнительные трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU