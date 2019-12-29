В Красноармейском районе спустя три недели нашли живой 82-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-29T16:44:48+03:00

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В станице Ивановской Красноармейского района нашли пропавшую 3 недели назад женщину. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

Напомним, 82-летняя Таисия Ткаченко вышла из дома 9 декабря, но так и не вернулась. О том, куда могла направиться женщина, никто из родных не знал. Единственное, что было известно, - в день исчезновения Таисия Серафимовна накинула черное длинное пальто, старую безрукавку, бордовую кофту, серые брюки и синие галоши.

- Обнаружил ее не наш отряд, но самое главное - женщина найдена живой, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Александр Бездудный.

Напомним, ранее сообщалось в Геленджике спустя полтора года нашли пропавшего в Краснодаре 21-летнего студента-медика.

ИСТОЧНИК KP.RU