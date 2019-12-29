2019-12-29T16:44:48+03:00
Общество

В Красноармейском районе спустя три недели нашли живой 82-летнюю женщину

Медицинская помощь женщине не требуется
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/lizaalert_kkФото: instagram.com/lizaalert_kk
Изменить размер текста:

В станице Ивановской Красноармейского района нашли пропавшую 3 недели назад женщину. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

Напомним, 82-летняя Таисия Ткаченко вышла из дома 9 декабря, но так и не вернулась. О том, куда могла направиться женщина, никто из родных не знал. Единственное, что было известно, - в день исчезновения Таисия Серафимовна накинула черное длинное пальто, старую безрукавку, бордовую кофту, серые брюки и синие галоши.

- Обнаружил ее не наш отряд, но самое главное - женщина найдена живой, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Александр Бездудный.

Напомним, ранее сообщалось в Геленджике спустя полтора года нашли пропавшего в Краснодаре 21-летнего студента-медика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Сочи исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида
Масштабная реконструкция закончена: в Туапсе открыли аллею и новый сквер
В Красноармейском районе спустя три недели нашли живой 82-летнюю женщину
В Сочи «приора» врезалась в мусоровоз: пострадали три человека
Администрация Краснодара прокомментировала ситуацию со сломанными делиниаторами
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Сочи
В Сочи открылся краевой оперативный штаб
В Адыгее осудят бывших участковых за вымогательство
«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Зелена Гуры»
Массовое ДТП в Краснодаре: пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В Геленджике впервые прошло новогоднее карнавальное шествие
В Краснодаре разыскивают 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад
В Темрюке парень вынес из храма бокс с пожертвованиями
В Тимашевске сгорел дом, мать-одиночка просит о помощи
На плато Лагонаки открыли новый маршрут для катания на собачьих упряжках
На Кубани из незаконной реализации изъяли около 2 тысяч единиц пиротехники
В Краснодаре погиб молодой парень, выпав из окна многоэтажки
В Сочи Парке открылась усадьба Деда Мороза
Умер Почётный гражданин Краснодара Владимир Генин
Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в «Рубин»
В Туапсе осудили приезжую, которая на пляже убила свою подругу
На Кубани День здоровья проходит в Усть-Лабинске
В Сочи закрыли частный детский сад
К Новому году в Сочи установили свыше 40 крупных праздничных арт-объектов
В Краснодарском крае открылось пять новых библиотек и филиалов
С начала года многодетным семьям Кубани предоставлено более 860 земельных участков
В Краснодаре построят два батутных центра
В Динском районе Кубани открыли детсад на 200 мест