2019-12-29T17:01:49+03:00
Общество

Администрация Краснодара прокомментировала ситуацию со сломанными делиниаторами

Чинить машины, по словам властей города, водители будут сами [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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За ночь в Краснодаре сразу несколько машин получили повреждения из-за сломанных делиниаторов.

- Ночью на перекрестке Красная и Бабушкина разделители были оторваны и лежали по центру полосы. Ну а что было дальше, можно увидеть на видео. Пострадали около семи-восьми машин, - негодует автор видео, который заснял повреждения на машине. - У Mercedes пробит поддон двигателя, у Porsche - радиатор. У ВАЗ 2114, еще одного Mercedes и Audi порваны колеса. Кто будет возмещать ущерб?

В Краснодаре несколько машин получили повреждения из-за делиниаторов.

В мэрии Краснодара на видео жителя города отреагировали и поспешили прокомментировать ситуацию со сломанными делиниаторами.

- Возмещать ущерб, по нашему мнению, должен тот, кто эти делинеаторы повредил и оторвал, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Причем возмещать ущерб и тем, кто потом наехал на оторванные фрагменты, и городу за повреждение этих ограничителей.

Кроме того, в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что разделители - это по сути сплошная линия разметки. А значит водителям, нарушившим правила дорожного движения, грозит штраф.

- Все видео мы просматриваем и передаем в ГИБДД, - добавляют в мэрии Краснодара. - И, конечно, за возмещением ущерба будем обращаться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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