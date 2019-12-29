В Сочи «приора» врезалась в мусоровоз: пострадали три человека
Авария произошла днем в воскресенье, 29 декабря, в Сочи. На дороге в микрорайоне Мацеста столкнулись легковушка и грузовика.
По предварительным данным, водитель за рулем Lada Priore ехал по аллее Челтенхема, но не сумел справиться с управлением. Из-за этого легковушку занесло - автомобиль врезался в мусоровоз на соседней полосе.
- В ДТП пострадали три человека - это водитель и два пассажира, находившиеся в отечественной легковушке. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу, - сообщает «КП» - Кубань» источник в экстренных службах города.
На месте аварии сейчас работают автоинспекторы, которые регулируют движение на дороге. Из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2020 в Сочи.
Жесткое ДТП с мусоровозом в Сочи Видео: instagram.com/chp_sochi.
ИСТОЧНИК KP.RU
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