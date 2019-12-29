Мэр Сочи исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида
Для детей Новый год - время чудес, когда сбываются самые сокровенные мечты и помогает в этом «Елка желаний». Каждый шарик на ней - пожелания ребят с непростой судьбой.
На одной из таких елок оставила открытку с пожеланием 11-летняя Виктория Товт из Сочи. Девочка хотела получить в качестве новогоднего подарка ноутбук. Еще одной мечтой девочки было поплавать вместе с дельфинами.
По счастливой случайности именно ее открытку снял мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он исполнил желания Вики и лично поздравил девочку.
В беседе с главой Сочи Виктория рассказала, что занимается плаванием в городском физкультурном центре для детей с ограниченными возможностями. Она - инвалид первой группы. Больше трех лет назад девочка попала в аварию, в которой получила серьезную травму. Врачи ей ампутировали правую ногу на уровне средней трети бедра.
Несмотря на это в прошлом году Вика дебютировала в открытом кубке города Краснодара по плаванию. Тогда она заняла призовые места, а в этом году – завоевала четыре золотые медали.
- Всего мэр курорта снял с елки три открытки с новогодними мечтами юных сочинцев, - уточняют в администрации Сочи. - 8-летний Дамир Вильданов пожелал удобную кровать и ортопедическую подушку, которую ему рекомендовали врачи по состоянию здоровья. А Ярослав Рожковский загадал небольшую портативную колонку. В мэрии заверили, что все детские мечты исполнятся до наступления Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU