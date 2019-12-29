«Помогите, пропала жена!»: в Краснодаре ищут 20-летнюю девушку
В Краснодаре разыскивают 20-летнюю Викторию Владимировну Пастушенко. Тревогу забил ее супруг Дмитрий, который не дождался ее дома. На связь девушка не выходит почти сутки.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», девушка пропала ночью в воскресенье, 29 декабря.
- Она ушла вместе с подругой к ней в гости. В два часа ночи Вика ушла от нее, но куда - не сказала, - говорит муж пропавшей.
Дом подруги Виктории находится на улице Российской. Известно, что девушка была одета в бежевую куртку и джинсы.
Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождении Виктории, то сообщите по телефону 8-961-526-76-32.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре разыскивают 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад. Поисковой отряд «Лиза Алерт» в Краснодарском крае подключился к поискам. Сейчас волонтеры рассылают объявления о пропаже мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU