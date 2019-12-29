«Помогите, пропала жена!»: в Краснодаре ищут 20-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 19:58 2019-12-29T20:06:54+03:00

На связь с родными она не выходит почти сутки

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В Краснодаре разыскивают 20-летнюю Викторию Владимировну Пастушенко. Тревогу забил ее супруг Дмитрий, который не дождался ее дома. На связь девушка не выходит почти сутки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девушка пропала ночью в воскресенье, 29 декабря.

- Она ушла вместе с подругой к ней в гости. В два часа ночи Вика ушла от нее, но куда - не сказала, - говорит муж пропавшей.

Дом подруги Виктории находится на улице Российской. Известно, что девушка была одета в бежевую куртку и джинсы.

Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождении Виктории, то сообщите по телефону 8-961-526-76-32.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре разыскивают 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад. Поисковой отряд «Лиза Алерт» в Краснодарском крае подключился к поискам. Сейчас волонтеры рассылают объявления о пропаже мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU