На Красной Поляне из-за нехватки снега ограничат продажи ски-пассов

СЕГОДНЯ 21:49 2019-12-29T21:49:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Нового года в горах Красной Поляны установилась теплая для декабря погода. Снега выпало мало, причем настолько, что продажи ски-пассов временно ограничат. Правда, изменения коснулись только курорта «Роза Хутор».

- На данный момент трассы здесь работают в тестовом режиме, - сообщают в сочинской администрации. - Для комфорта и безопасности туристов с 30 декабря и до улучшения погоды ски-пассы будут продаваться не в кассах, а в отелях курорта. Купить их смогут только проживающие в них туристы.

При этом, если ски-пасс вы приобрели заранее, то можно не переживать - он будет актуален.

- Прогулочные билеты будут продаваться без ограничений в кассах курорта, - уточняют в администрации Сочи.

Синоптики говорят, что прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, в том числе и по температурам, которые позволяют работать снежным пушкам.

- В самое ближайшее время откроется больше трасс для катания и все ограничения будут сняты, - говорят в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU