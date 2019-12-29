На Красной Поляне из-за нехватки снега ограничат продажи ски-пассов
В преддверии Нового года в горах Красной Поляны установилась теплая для декабря погода. Снега выпало мало, причем настолько, что продажи ски-пассов временно ограничат. Правда, изменения коснулись только курорта «Роза Хутор».
- На данный момент трассы здесь работают в тестовом режиме, - сообщают в сочинской администрации. - Для комфорта и безопасности туристов с 30 декабря и до улучшения погоды ски-пассы будут продаваться не в кассах, а в отелях курорта. Купить их смогут только проживающие в них туристы.
При этом, если ски-пасс вы приобрели заранее, то можно не переживать - он будет актуален.
- Прогулочные билеты будут продаваться без ограничений в кассах курорта, - уточняют в администрации Сочи.
Синоптики говорят, что прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, в том числе и по температурам, которые позволяют работать снежным пушкам.
- В самое ближайшее время откроется больше трасс для катания и все ограничения будут сняты, - говорят в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU