2019-12-30T08:03:25+03:00
Общество

На горнолыжных курортах Сочи стартовала новогодняя программа

Для гостей подготовили множество развлечений
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На горнолыжных курортах олимпийской столицы стартовала новогодняя программа. Для гостей «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпрома» подготовили множество развлечений.

Недавно на уровне Поляна 960 открылась территория Après Ski площадью 1000 квадратных метров. Здесь каждый день будут проходить вечеринки и концерты. Отдыхающим также доступны высокогорные аттракционы, полеты на парапланах и воздушном шаре.

- На горнолыжном курорте «Роза Хутор» работают всесезонные аттракционы. Для детей открыт центр «Корпорация шалостей», где есть батутный парк, скалодром, сухой аквапарк, лабиринт, образовательная мультимедийная зона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Газпром» предлагает гостям прокатиться на лыжах и сноубордах. Но горно-туристический центр подготовил и массу других развлечений и спортивных активностей. В «Галактике» работает аквапарк, ледовая арена, интерактивная выставка роботов и технологий «Роботека», шоу-музей здоровья. Рядом с развлекательным центром находится первый в России Совариум.

Напомним, на Красной Поляне из-за нехватки снега ограничат продажи ски-пассов. Временные изменения ввели на курорте «Роза Хутор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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