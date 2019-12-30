2019-12-30T07:43:31+03:00
Общество

На Кубани более 60 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Жилье приобретено в рамках государственной программы «Дети Кубани»
Александра ПОДУШКО
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На Кубани более 60 детей-сирот получили ключи от новых квартирНа Кубани более 60 детей-сирот получили ключи от новых квартир
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Более 60 детей-сирот из Анапы и Тимашевского района получили ключи от новых квартир. Жилье приобретено в рамках государственной программы «Дети Кубани».

- В Анапе купили 31 квартиру для детей-сирот. Жилье полностью готово, в комнатах поклеены обои, есть ламинат, на кухне и в санузлах уложена плитка, установлена газовая плита и сантехника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Обладателями квартир в Тимашевском районе стали жители двух поселений. Также сделана качественная отделка, в них провели центральные коммуникации, автономное отопление. Везде установлены счетчики. Общая площадь каждой жилплощади – 34-35 квадратных метров.

Возле домов благоустроена территория, предусмотрены зеленая зона, есть автомобильная стоянка. В пешей доступности детский сад и школа, дом культуры и зона отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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