СЕГОДНЯ 08:10 2019-12-30T08:10:00+03:00

В Отрадненском районе полицейские провели урок для школьников Фото: Архив "КП"

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В преддверии зимних каникул в рамках профилактических мероприятий «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Отрадненскому району провели в одном из учебных заведений познавательный урок.

Мероприятие для учащихся первых классов прошло на тему: «Знай Правила движения, как таблицу умножения». Для ребят подготовили викторины. Школьники прошли все этапы игры и ответили на вопросы по соблюдению ПДД.

- После полицейские вручили ребятам светоотражатели и тематические памятки. Первоклассники пообещали соблюдать ПДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU