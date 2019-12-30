2019-12-30T08:10:00+03:00
Общество

В Отрадненском районе полицейские провели урок для школьников

Мероприятие прошло в виде викторины
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе полицейские провели урок для школьниковВ Отрадненском районе полицейские провели урок для школьниковФото: Архив "КП"
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В преддверии зимних каникул в рамках профилактических мероприятий «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Отрадненскому району провели в одном из учебных заведений познавательный урок.

Мероприятие для учащихся первых классов прошло на тему: «Знай Правила движения, как таблицу умножения». Для ребят подготовили викторины. Школьники прошли все этапы игры и ответили на вопросы по соблюдению ПДД.

- После полицейские вручили ребятам светоотражатели и тематические памятки. Первоклассники пообещали соблюдать ПДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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