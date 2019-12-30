В Краснодаре работники культуры получили почетные награды

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-30T09:26:23+03:00

Всего отметили около 50 человек

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В Краснодаре прошло мероприятие под председательством министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной. На коллегии был рассмотрен ряд ключевых вопросов развития отрасли.

- В 2019 году на средства нацпроекта капитально отремонтировали 9 ДК, музыкальные инструменты получили 2 школы искусств, модернизировали 7 кинозалов, квалификацию повысили более 470 представителям культуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

За большой вклад в развитие культуры и искусства Кубани и многолетний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани» было присвоено преподавателю по классу хореографии Детской школы искусств № 2 Светлане Мартьяновой, артисту-вокалисту Городского театра Юрию Цыганку и заведующей отделом краеведения Анапского археологического музея Элле Плиевой. Всего наградили около 50 представителей этой сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU