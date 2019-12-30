2019-12-30T09:26:23+03:00
Звезды

В Краснодаре работники культуры получили почетные награды

Всего отметили около 50 человек
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
Изменить размер текста:

В Краснодаре прошло мероприятие под председательством министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной. На коллегии был рассмотрен ряд ключевых вопросов развития отрасли.

- В 2019 году на средства нацпроекта капитально отремонтировали 9 ДК, музыкальные инструменты получили 2 школы искусств, модернизировали 7 кинозалов, квалификацию повысили более 470 представителям культуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

За большой вклад в развитие культуры и искусства Кубани и многолетний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани» было присвоено преподавателю по классу хореографии Детской школы искусств № 2 Светлане Мартьяновой, артисту-вокалисту Городского театра Юрию Цыганку и заведующей отделом краеведения Анапского археологического музея Элле Плиевой. Всего наградили около 50 представителей этой сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре снесли офисное здание
В Краснодаре воспитатель и медсестра детского сада спасли малыша, которому стало плохо во время дневного сна
Кубанские врачи вернули к жизни женщину, которая попала в ДТП
Из Анапы в Краснодар 30 декабря отправилась первая «Ласточка»
Погода в Краснодарском крае 30-31 декабря: ожидаются дождь и мокрый снег
В Краснодаре работники культуры получили почетные награды
В Новороссийске спасатели вскрыли дверь квартиры, чтобы помочь мужчине
В Отрадненском районе полицейские провели урок для школьников
На Кубани более 60 детей-сирот получили ключи от новых квартир
На горнолыжных курортах Сочи стартовала новогодняя программа
На Красной Поляне из-за нехватки снега ограничат продажи ски-пассов
«Помогите, пропала жена!»: в Краснодаре ищут 20-летнюю девушку
Мэр Сочи исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида
Масштабная реконструкция закончена: в Туапсе открыли аллею и новый сквер
В Красноармейском районе спустя три недели нашли живой 82-летнюю женщину
В Сочи «приора» врезалась в мусоровоз: пострадали три человека
Администрация Краснодара прокомментировала ситуацию со сломанными делиниаторами
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Сочи
В Сочи открылся краевой оперативный штаб
В Адыгее осудят бывших участковых за вымогательство