2019-12-30T09:59:16+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 30-31 декабря: ожидаются дождь и мокрый снег

Возможно усиление ветра
Александра ПОДУШКО
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Возможно усиление ветраВозможно усиление ветраФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Краснодаре 30 декабря временами ожидается слабый дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем - +4…+6 градусов. 31 декабря будет облачно с прояснениями. Снега в новогоднюю ночь синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса, а ночью будет +4.

В Краснодарском крае в понедельник местами выпадут небольшие осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +1…+6 градусов, местами до +8 градусов.

На Черноморском побережье возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду, в районе Новороссийска - 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем +5…+10 градусов.

- 31 декабря на территории региона без существенных осадков. Снег ожидают только в предгорных районах. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, в восточной половине края местами до -4 градусов, днем - +2…+7 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краснодарском Гидрометцентре.

На Черноморском побережье во вторник также без существенных осадков. Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, в районе Новороссийска порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов; днем +6…+11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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