2019-12-30T10:31:09+03:00
Общество

Из Анапы в Краснодар 30 декабря отправилась первая «Ласточка»

Поезд прибудет в краевую столицу в 13:13
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Анапу и Краснодар соединили ежедневные электрички. Сегодня, 30 декабря, отправилась первая «Ласточка». Теперь в день будет осуществляться по два рейса.

- Первый поезд № 824 отправился из Анапы в 10:15 и прибудет в Краснодар в 13:13. Из краевой столицы экспресс поедет в 06:06 и в 18:26. «Ласточка» будет останавливаться на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и на разъезде 9 километр, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В обратном направлении поезд уходит в 09:07 и в 21:42. Остановки будут осуществляться на тех же станциях. Это теперь самый быстрый вид общественного транспорта на данном участке. Время в пути – около 2 часов 40 минут.

Если покупать билет сразу в оба направления, то стоимость второго будет снижена на 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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