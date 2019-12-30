Кубанские врачи вернули к жизни женщину, которая попала в ДТП

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-30T10:43:05+03:00

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29-летняя жительница Краснодара попала в Ставрополе в ДТП. Она пробыла в коме 10 дней. С черепно-мозговой травмой ее доставили в местную больницу, но женщина не приходила в сознание, ей становилось хуже с каждым днем. Вскоре ее на вертолете транспортировали в НИИ-ККБ №1.

Реаниматологи вывели больную из комы, однако ее состояние оставалось тяжелым. Женщина потеряла память, не узнавала родственников и не понимала, где находится. Девушку перевели в отделение реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы. Только на 7-й день лечения она начала общаться и вспомнила некоторые моменты своей жизни.

- Специалисты НИИ-ККБ №1 разработали для пациентки индивидуальный курс реабилитации. Они помогли больной быстро встать на путь выздоровления. Основные этапы реабилитации были преодолены всего за три недели. Девушка уже выписалась из больницы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU