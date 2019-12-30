2019-12-30T11:19:27+03:00
Общество

В Краснодаре воспитатель и медсестра детского сада спасли малыша, которому стало плохо во время дневного сна

Елену Науменко и Татьяну Котеневу наградили благодарностями
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В администрации Краснодара наградили сотрудниц детского сада номер 24. Во время дневного сна 25 ноября стало плохо двухлетнему малышу. Ему потребовалась неотложная помощь.

- До приезда реанимации воспитатель Елена Науменко и медсестра Татьяна Котенева оказывали первую помощь, делали массаж сердца и искусственное дыхание, - рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Медики отметили, что малыша удалось спасти благодаря правильным действиям сотрудников детского сада.

Мэр пригласил воспитателя и медсестру на городскую планерку и наградил их благодарностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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